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Чемпионат мира по футболу 2022

Стала известна причина остановки матча Ливан – Сирия

24 Марта 2022 • 17:13 Комментировать
Матч между Ливаном и Сирией был прерван на 71-й минуте после того, как на трибунах начались беспорядки.

На момент остановки встречи Ливан уступал Сирии в счёте 0:3. Стоит отметить, что поражение в этой встрече фактически лишает Ливан любой возможности отобраться на чемпионат мира в Катаре. Сирия же потеряла шансы квалифицироваться несколько в прошлом туре.

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