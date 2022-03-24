Стала известна причина остановки матча Ливан – Сирия

Матч между Ливаном и Сирией был прерван на 71-й минуте после того, как на трибунах начались беспорядки.

На момент остановки встречи Ливан уступал Сирии в счёте 0:3. Стоит отметить, что поражение в этой встрече фактически лишает Ливан любой возможности отобраться на чемпионат мира в Катаре. Сирия же потеряла шансы квалифицироваться несколько в прошлом туре.