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Чемпионат мира по футболу 2022

Япония и Саудовская Аравия едут на чемпионат мира в Катар

24 Марта 2022 • 14:08 Комментировать
Австралия
0:2
Япония
окончен

Сборные Японии на выезде победила Австралию в азиатской квалификации на чемпионат мира (2:0).

Японцы одержали победу благодаря двум голам, забитым в конце матча. Оба мяча на свой счёт записал Митома Каору.

Япония обеспечила себе первое место в группе, набрав 21 очко. Этот результат напрямую вывел японцев на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт в конце текущего года.

Также прямую путёвку получила Саудовская Аравия, которую уже точно не смогут догнать австралийцы.

Протокол игры  
Австралия 0:2Япония
  89'Митома Каору (0:1)
  90'Митома Каору (0:2)
Райан МэттКинг ДжоэлДегенек МилошСейнсбери ТрентГрант РайанМабиль Авер  68' (Тилио Марко (  68') Меткалф Коннор   15'  46' (Джегго Джеймс (  46') Стенснесс Джанни   55'Бойл Мартин  84' (Макларен Джейми (  84') Хрустиц АйдинДюк Митчелл  68' (Форнароли Бруно (  68')
Запасные: Вукович ДэнниФолами БенГенро ДенисКарачич ФранРэдмейн ЭндрюБехич АзизДугалл КеннетУилкинсон Алекс
Гонда СюитиНагатомо Юто   10'  64' (Уэда Аясе (  64') Йосида МайяИтакура КоЯмане МикиМорита ХидемасаТанака Ао  84' (Митома Каору (  84') Минамино Такуми  84' (Харагути Генки (  84') Эндо ВатаруИто ДзюнъяАсано Такума  64' (Накаяма Юта (  64')
Запасные: Кавасима ЭйдзиШмидт ДаниэльКубо ТакефусаСасаки СоГаку СибасакиУэда НаомисиТанигути СёгоХатате Рео
24 марта.

 

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