Япония и Саудовская Аравия едут на чемпионат мира в Катар

Сборные Японии на выезде победила Австралию в азиатской квалификации на чемпионат мира (2:0).
Японцы одержали победу благодаря двум голам, забитым в конце матча. Оба мяча на свой счёт записал Митома Каору.
Япония обеспечила себе первое место в группе, набрав 21 очко. Этот результат напрямую вывел японцев на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт в конце текущего года.
Также прямую путёвку получила Саудовская Аравия, которую уже точно не смогут догнать австралийцы.
Протокол игры
|89'Митома Каору (0:1)
|90'Митома Каору (0:2)
Райан Мэтт•Кинг Джоэл•Дегенек Милош•Сейнсбери Трент•Грант Райан•Мабиль Авер 68' (Тилио Марко ( 68') •Меткалф Коннор 15' 46' (Джегго Джеймс ( 46') •Стенснесс Джанни • 55'Бойл Мартин 84' (Макларен Джейми ( 84') •Хрустиц Айдин•Дюк Митчелл 68' (Форнароли Бруно ( 68')
Гонда Сюити•Нагатомо Юто 10' 64' (Уэда Аясе ( 64') •Йосида Майя•Итакура Ко•Ямане Мики•Морита Хидемаса•Танака Ао 84' (Митома Каору ( 84') •Минамино Такуми 84' (Харагути Генки ( 84') •Эндо Ватару•Ито Дзюнъя•Асано Такума 64' (Накаяма Юта ( 64')
24 марта.