Япония и Саудовская Аравия едут на чемпионат мира в Катар

Сборные Японии на выезде победила Австралию в азиатской квалификации на чемпионат мира (2:0).

Японцы одержали победу благодаря двум голам, забитым в конце матча. Оба мяча на свой счёт записал Митома Каору.

Япония обеспечила себе первое место в группе, набрав 21 очко. Этот результат напрямую вывел японцев на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт в конце текущего года.

Также прямую путёвку получила Саудовская Аравия, которую уже точно не смогут догнать австралийцы.