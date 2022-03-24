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Чемпионат мира по футболу 2022

Пулишич надеется, что сборная США выйдет на чемпионат мира

24 Марта 2022 • 13:16 Комментировать

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что сборная США сумеет завоевать путёвку на катарский мундиаль.

Пулишич сказал, что американская команда не сумела выйти на прошлый чемпионат мира, но сейчас сборная США голодна до побед и хочет пробиться в Катар. Кристиан отметил, что американские футболисты уверены в том, что смогут добыть прямую путёвку на мундиаль.

Напомним, что сборная США на данный момент занимает вторую строчку в отборочной группе и пока напрямую выходит на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Чемпионат Мира-2022 Кристиан Пулишич
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