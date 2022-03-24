Катар начал выпускать Fan ID на матчи чемпионата мира

Правительство Катара начало выпускать Fan ID, который будет необходим всем болельщикам для посещения матчей чемпионата мира по футболу.

По информации «Р-Спорт», после покупки билетов болельщикам будет необходимо подать документы на получение специального паспорта фаната, который позволит не только посещать футбольные матчи, но бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни матчей. Стоит отметить, что Fan ID также заменит визу для иностранных фанатов при въезде в Катар.

Напомним, что мундиаль в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.