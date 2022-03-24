Почему не состоится матч Россия – Польша

Сегодня, 24 марта, должен был состояться стыковой матч между Россией и Польшей, победитель которого бы встретился с лучшим из пары Швеция – Чехия за право поехать на чемпионат мира в Катар.

К сожалению, после того, как УЕФА и ФИФА (ключевое решение в нашем случае) ввели запреты на матчи всех сборных России, а также клубов, наша национальная команда осталась под временным отстранением.

Вместо этого подопечные Валерия Карпина проводят учебно-тренировочный сбор в Москве, а национальная команда Польши играет товарищеский матч против Шотландии.