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Чемпионат мира по футболу 2022

Главный тренер сборной Шотландии сомневается в том, что матч с Украиной состоится

24 Марта 2022 • 02:37 Комментировать

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал стыковые матчи к Чемпионату мира 2022 года с Украиной.

«Сегодня все выглядит ужасно. Не нужно спрашивать меня о том, состоится ли игра в июне. Сложный вопрос. Происходит ситуация, которую мы не в силах проконтролировать. Я сконцентрировал свое внимание на предстоящих товарищеских встречах. Эти игры должны сыграть нам на руку, подготовить нас.

Трудно вообще представить, как играть с Украиной в июне. Они должны собраться где-то и провести определенное время вместе. Без тренировочного сбора просто невозможно. Это слишком важная игра для нас всех».


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