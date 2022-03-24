Баллак будет комментировать матчи чемпионата мира на Magenta TV - впервые после трагедии с его сыном

Известный в прошлом немецкий футболист Михаэль Баллак вернулся в телекомментаторы - он будет комментировать игры чемпионата мира в Катаре для телеканала Magenta TV. Для Михаэля речь идет не о дебюте, а о возвращении к должности журналиста, он работал в качестве репортера ранее.

Однако в августе прошлого года трагически погиб его сын Эмилио, и после этого Баллак решил на время завязать с журналистикой. Баллак, как сообщает Bild, надеется, что работа поможет ему забыться после страшной потери.

Напомним, что звездный час Баллака наступил также на Мундиале. ровно двадцать лет тому назад - ведомая им сборная Германии пробилась в финал, но Баллак получил дисквалификацию и сыграть в самом важном матче своей жизни не сумел.