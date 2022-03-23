Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым отреагировал на решение РФС подать заявку на проведение чемпионата Европы в России в 2028 и 2032 годах.

«Видимо, что-то ветром с Украины надуло. Решения, которые сегодня принимает РФС, они просто вне логики жизни, очень странные. Какое евро? Нам бы не остаться вообще сами с собой в замкнутом пространстве на долгий срок. Если можно было выбрать самое худшее время для подачи подобной заявки, то это как раз сейчас. Сейчас истерика на своём пике, как мне кажется.

Я даже не знаю, для чего это делается. Люди либо вообще не понимают, что они делают, либо они просто вредители, которые просто специально делают плохо. По-другому это вообще как-то сложно характеризовать», - сказал Червиченко.