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Чемпионат мира по футболу 2022

Андрей Червиченко: Какой чемпионат Европы в России? эксклюзив

23 Марта 2022 • 22:16 Комментировать (1)

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым отреагировал на решение РФС подать заявку на проведение чемпионата Европы в России в 2028 и 2032 годах.

«Видимо, что-то ветром с Украины надуло. Решения, которые сегодня принимает РФС, они просто вне логики жизни, очень странные. Какое евро? Нам бы не остаться вообще сами с собой в замкнутом пространстве на долгий срок. Если можно было выбрать самое худшее время для подачи подобной заявки, то это как раз сейчас. Сейчас истерика на своём пике, как мне кажется.

Я даже не знаю, для чего это делается. Люди либо вообще не понимают, что они делают, либо они просто вредители, которые просто специально делают плохо. По-другому это вообще как-то сложно характеризовать», - сказал Червиченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Червиченко
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