Андерссон: «Ибрагимович не выйдет в стартовом составе»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от матча против сборной Чехии.

«У Чехии хорошо организованная команда, которая состоит из физически сильных игроков. Совсем недавно, прошлым летом, они вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, победив Голландию. У них в составе много игроков, которые играют на высочайшем уровне. Это будет настоящая битва, мы сделаем всё, чтобы пройти дальше.

Ибрагимович? Он не выйдет в основном составе, но остается частью команды. Качества, которыми обладает Златан, несомненно помогут нашей сборной», - цитирует Андерссона пресс-служба УЕФА.