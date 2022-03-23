Кунц: «Мы не отдадим игру Португалии просто так»

Главный тренер сборной Турции Штефан Кунц поделился ожиданиями от матча со сборной Португалии.

«Мне нужно, чтобы игроки поверили в наш план на матч. Невозможно победить сборную Португалии, проведя весь матч в обороне. У нас есть талантливые игроки, будем сражаться до последнего. Мы не отдадим эту игру просто так. С первой секунды мы должны заставить португальцев думать, что игра будет сложной.

Командный дух в Турции на высоте. Мы провели несколько сложных матчей, побеждали и двигаемся в правильном направлении», - цитирует Кунца пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Турции и Португалии состоится завтра, 24 марта.