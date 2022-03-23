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Чемпионат мира по футболу 2022

Жота: «Мы думаем только о выходе на чемпионат мира»

23 Марта 2022 • 21:56 Комментировать

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота поделился ожиданиями от матча против сборной Турции.

«Мы должны подойти к этой игре ответственно, но нельзя быть скованными. Это просто очередной матч, думаю, что у нас есть всё, чтобы одержать победу и выйти в финал. Конечно, мы хотим выйти на чемпионат мира и не думаем ни о чем другом», - цитирует Жоту пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Португалии и Турции состоится уже завтра, 24 марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:45 по московскому времени. Победитель этой пары сыграет с победителем пары Италия – Северная Македония.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Диогу Жота
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