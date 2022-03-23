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Чемпионат мира по футболу 2022

Ристовски: «У нас есть шансы пройти Италию»

23 Марта 2022 • 21:47 Комментировать

Защитник Северной Македонии Стефан Ристовски считает, что у его сборной есть шансы в матче с Италией.

«Я горжусь тем, что играю за эту команду. Не может быть большей мотивации, чем представлять свою страну в матчах за попадание на чемпионат мира. Мы готовы отдать все силы.

Сборная Италии полна великих талантов, не просто так они являются чемпионами Европы. Мы постараемся максимально использовать свои шансы. Думаю, что нам нужно быть сконцентрированными, тогда мы сможем пройти дальше», - цитирует Ристовски Football Italia.

Матч между Италией и Северной Македонией состоится завтра, 24 марта, в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Северной Македонии Стефан Ристовски
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