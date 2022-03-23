Манчини: «У нас мало времени»

Уже завтра итальянская сборная сыграет в полуфинальном матче стыкового турнира за право попадания на чемпионат мира в Катаре с Северной Македонией, и Роберто Манчини, главный тренер сборной, посетовал на то, что у игроков было мало времени на восстановление.

- У нас мало времени, ребята путешествовали, добирались, устали с дороги. Но, с другой стороны, они уже хорошо знают друг друга и методику, а потому быстро включаются в работу. Мы просто должны хорошо сделать то, что умеем делать, Италия играет в футбол и должна думать о поле, а не о посторонних вещах, - заявил Манчини, слова которого цитирует ITASportPress.