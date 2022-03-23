Бэйл перед матчем с Австрией: «Я нахожусь в очень хорошей форме»

Валлийский полузащитник Гарет Бэйл рассказал о своем состоянии перед матчем против сборной Австрии.

«Какой-то незначительный дискомфорт – это нормально, но я нахожусь в очень хорошей форме. Готов сделать всё, что от меня потребуется», - цитирует Бэйла Marca.

Матч между сборными Уэльса и Австрии состоится завтра, 24 марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:45 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл лишь пять матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Контракт 32-летнего вингера со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года.