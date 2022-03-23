Манчини: «В плей-офф нет фаворитов»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что изменилось в команде после чемпионата Европы.

«Мы всегда стараемся играть в свой футбол. Единственное, мы можем внести поправки перед самим турниром, потому что есть время интенсивно поработать на тренировках, в середине сезона у нас нет такой роскоши.

Думаю, что в плей-офф нет фаворитов, каждая игра начнётся со счёта 0:0, за 90 минут может случиться всё, что угодно. В каждом матче необходима максимальная самоотдача, даже в тех, которые на бумаге кажутся лёгкими», - цитирует Манчини Football Italia.

Сборная Италии сыграет со сборной Северной Македонии.