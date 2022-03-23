Карпин признался, что до последнего надеется на шанс сыграть на чемпионате мира 2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал шансы сыграть на чемпионате мира 2022 года.

«Надежда умирает последней. Еще один момент для того, чтобы продолжать собираться. Все надеются, что когда-то ситуация изменится. И нам нужно быть во все оружия», — цитирует Карпина Sport24.

Ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в чемпионате мира 2022 года. Таким образом, против Польши в стыковом турнире команда Карпина не сыграет. Поляки напрямую вышли в финал стыкового турнира, где сыграют с победителем пары Чехия – Швеция.

Матчи пройдут 24 и 29 марта.