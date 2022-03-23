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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин признался, что до последнего надеется на шанс сыграть на чемпионате мира 2022

23 Марта 2022 • 19:00 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал шансы сыграть на чемпионате мира 2022 года.

«Надежда умирает последней. Еще один момент для того, чтобы продолжать собираться. Все надеются, что когда-то ситуация изменится. И нам нужно быть во все оружия», — цитирует Карпина Sport24.

Ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в чемпионате мира 2022 года. Таким образом, против Польши в стыковом турнире команда Карпина не сыграет. Поляки напрямую вышли в финал стыкового турнира, где сыграют с победителем пары Чехия – Швеция.   

Матчи пройдут 24 и 29 марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Чемпионат Мира-2022
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