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Чемпионат мира по футболу 2022

Несторовски готов огорчить итальянцев

22 Марта 2022 • 23:28 Комментировать
Выступающий в Серии А македонец Илия Нестеровски готовится к противостоянию с Италией - у македонцев есть исторический шанс пробиться на чемпионат мира, и он готов сделать для этого все возможное. Матч между Италией и Северной Македонией состоится 24 марта, он пройдет в рамках полуфинального поединка в сетке стыковых матчей за последние путевки на чемпионат мира в Катаре.

- Если бы мне в детстве предложили назвать матч моей жизни, то это - именно данный матч. В одном-единственном матче все может сойти к дополнительному времени, к серии пенальти... Мы выросли в последнее время, и мы уже останавливали Италию в 2017, когда она сыграла с нами вничью и отправилась в стыки к шведам, проиграв им, - напомнил Нестеровски, слова которого цитирует La Repubblica.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Илья Нестеровски Сборная Северной Македонии Северная Македония
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