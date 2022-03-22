Несторовски готов огорчить итальянцев

Выступающий в Серии А македонец Илия Нестеровски готовится к противостоянию с Италией - у македонцев есть исторический шанс пробиться на чемпионат мира, и он готов сделать для этого все возможное. Матч между Италией и Северной Македонией состоится 24 марта, он пройдет в рамках полуфинального поединка в сетке стыковых матчей за последние путевки на чемпионат мира в Катаре.

- Если бы мне в детстве предложили назвать матч моей жизни, то это - именно данный матч. В одном-единственном матче все может сойти к дополнительному времени, к серии пенальти... Мы выросли в последнее время, и мы уже останавливали Италию в 2017, когда она сыграла с нами вничью и отправилась в стыки к шведам, проиграв им, - напомнил Нестеровски, слова которого цитирует La Repubblica.