В итальянской сборной выявлены два случая COVID-19

Проблемы в итальянской сборной накануне полуфинального матча с Северной Македонией в рамках стыкового турнира за право попадания на чемпионат мира в Катаре. У двоих сотрудников технического штаба команды выявлен коронавирус, из-за чего их пришлось сразу же изолировать от всех остальных. В то же время игрокам команды пришлось сдать дополнительные тесты на COVID-19, но для них все обошлось.

Напомним, что матч между Италией и Северной Македонией состоится уже послезавтра, 24 марта. Победитею предстоит затем сыграть за путевку на чемпионат мира с кем-то из другой пары, в которой сразятся сборные Португалии и Турции.