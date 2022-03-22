Нойер: «Хотим выиграть чемпионат мира»

Вратарь немецкой сборной Мануэль Нойер уже становился чемпионом мира в составе немецкой сборной, но он хочет выиграть еще один титул, и считает, что в Катаре это вполне может получиться.

- Мне не терпится на поле в свитере национальной сборной. Это лето будет длинным для нас, участие в Лиге Наций тожеважно для нас. Я хочу выигрывать все турниры, в которых участвую. Для нас важно выступить иначе, чем в России. Я хочу еще раз стать чемпионом мира. В целом ,я думаю играть за сборную до 2024 года, потому хотелось бы выиграть сейчас. Горжусь, что выступаю в такой великолепной команде, - заявил Нойер, слова которого цитирует ITASportPress.