Ярмоленко выразил желание выиграть чемпионат мира

Лидер украинской сборной Андрей Ярмоленко питает надежды на победу в чемпионате мира, который состоится в Катаре. Правда, сперва украинской сборной надо будет пробиться на турнир через сито квалификационных игр с шотландцами, они состоятся в июне в силу неспокойной военно-политической обстановки на Украине.

- Сейчас непросто думать о футболе, но в матчах с Шотландией каждый из нас даст 100 процентов своих возможностей. Я слышал, что нас предлагают напрямую пустить на чемпиона мира, но считаю, это неправильно. Мы можем добиться этого права на поле и затем сражаться за победу на чемпионате. Кто будет сильнее, тот и поедет в Катар, - заявил Ярмоленко, слова которого цитирует Sport.