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Чемпионат мира по футболу 2022

Рикельме: «Хотя Месси уже не тот, с ним мы по-прежнему можем выиграть чемпионат мира»

22 Марта 2022 • 20:05 Комментировать

Хуан Рикельме, выступавший за «Барселону» двадцать лет назад, как раз перед тем, как в составе команды начал постепенно появляться Лионель Месси, считает, что аргентинская сборная по-прежнему может претендовать на победу в чемпионате мира. При Месси аргентинцы выходили в финал турнира, но выиграть его так и не смогли.

- Мы - кандидаты на победу? Пока играет Месси, - да. У нас лучший футболист. Я не сомневаюсь, что чемпионат мира будет прекрасным. Месси уже не тот, что десять лет назад, но надо верить в него. Он все равно становится лучше - например, сперва он быстро бегал, но не исполнял штрафные. Сейчас научился исполнять штрафные удары лучше всех. Он - гений, - полон похвал в адрес Месси Рикельме, слова которого цитирует Ole.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хуан Роман Рикельме
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