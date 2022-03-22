Онана заверил, что он не пострадал в аварии и будет играть за сборную

Мы уже сообщали о том, что вратарь камерунской сборной и амстердамского «Аякса» Андре Онана угодил в ДТП в своем родном Камеруне. Как выяснилось, Онана за рулем Range Rover столкнулся с Mitsubishi Pajero, это произошло на трассе, связывающей столицу страны Яунде с городом Дуала.

К счастью, Онана не пострадал, и даже не отказался от намерений защищать цвета сборной в предстоящих матчах. Камеруну предстоят два поединка подряд со сборной Алжира - также не последней командой с африканского континента.

- Я в порядке. Продолжаю готовиться к матчам, - пояснил Онана на своей страничке в социальной сети.