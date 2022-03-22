Стало известно, как будет проходить жеребьёвка групп чемпионата мира по футболу

Первого апреля в катарской столице Доха пройдет жеребьёвка групп чемпионата мира по футболу. Катарская сборная в качестве хозяйки будет посеяна в первой корзине, вместе с семью самыми лучшими сборными из числа участвующих в ЧМ по рейтингу ФИФА на 31 марта 2022. Во второй корзине останутся сборные с 8-го по 15-е место в рейтинге, в третьей - с 16-го по 23-е место.

Наконец, в последней корзине окажутся оставшиеся пять сборных, а также команды, которым еще предстоит подтвердить свои путевки на ЧМ в стыковых матчах и межконтинентальных поединках (в частности, из зоны Океании, в которой отбор проходит прямо сейчас во все той же Дохе), и, наконец, еще одна команда из Европы - ею может стать Украина, матчи которой с Шотландией перенесены на июнь.