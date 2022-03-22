Португальская сборная лишилась основного вратаря - Лопеш получил травму

Потери для португальской сборной в преддверии матча с турками в рамках полуфинала стыковых матчей за право попадания на чемпионат мира в Катаре, который пройдет в конце года. Травму получил 31-летний Антони Лопеш, голкипер «Лиона». О случившемся общественность на своем сайте оповестила португальская федерация футбола.

Впрочем, уже выбрана замена - Фернанду Сантуш, главный тренер чемпионов Европы-2016, призвал под знамена национальной команды Жозе Са из английского «Вулверхэмптона». Именно он будет страховать Руй Патрисиу, который остается основным выбором для португальцев.