Верратти: «Мы обязаны выйти на чемпионат мира»

Сборная Италии оступилась в отборочном цикле чемпионата мира в Катаре - команда с полуострова слишком много сил отдала ради победы в чемпионате Европы, и осеньюпрошлого года пропустили на первое место в своей отборочной группе Швейцарию. Теперь «скуадре адзурре» придется проходить через сито отборочных игр - сперва полуфинал с Северной Македонией, затем финал с Португалией или Турцией. Полузащитник Марко Верратти считает, что его партнеры обязаны добиться успеха.

- У нас есть миссия - надо пробиться на чемпиона мира и продолжать писать там историю. Поражение 2017 года? Даже поражения учат нас, и в итоге оборачиваются победами. Впрочем, сейчас климат в сборной куда более здоровый и боевой, - заявил Верратти, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.