Кафанов назвал вратарей, которые могут быть вызваны в сборную России

Кафанов заявил, что в этом списке есть Артур Нигматуллин, Александр Беленов, Сослан Джанаев и Денис Адамов. Отдельно тренер рассказал о ситуации с Михаилом Кержаковым, который, по мнению Кафанова, неудачно начал выступать после возобновления чемпионата этой весной.
Помимо этого, тренер вратарей отметил, что все вратари, играющие в чемпионате России, также рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов в сборную России.
Отметим, что на учебно-тренировочный сборной России в марте были вызваны Матвей Сафонов, Антон Шунин, Александр Селихов и Сергей Песьяков.