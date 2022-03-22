Кафанов назвал вратарей, которые могут быть вызваны в сборную России

Виталий Кафанов, занимающийся подготовкой вратарей в сборной России, рассказал о том, какие ещё голкиперы могут получить шанс проявить себя в играх за национальную команду.

Кафанов заявил, что в этом списке есть Артур Нигматуллин, Александр Беленов, Сослан Джанаев и Денис Адамов. Отдельно тренер рассказал о ситуации с Михаилом Кержаковым, который, по мнению Кафанова, неудачно начал выступать после возобновления чемпионата этой весной.

Помимо этого, тренер вратарей отметил, что все вратари, играющие в чемпионате России, также рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов в сборную России.

Отметим, что на учебно-тренировочный сборной России в марте были вызваны Матвей Сафонов, Антон Шунин, Александр Селихов и Сергей Песьяков.