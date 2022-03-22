Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Кафанов назвал вратарей, которые могут быть вызваны в сборную России

22 Марта 2022 • 16:52 Комментировать
Виталий Кафанов, занимающийся подготовкой вратарей в сборной России, рассказал о том, какие ещё голкиперы могут получить шанс проявить себя в играх за национальную команду.

Кафанов заявил, что в этом списке есть Артур Нигматуллин, Александр Беленов, Сослан Джанаев и Денис Адамов. Отдельно тренер рассказал о ситуации с Михаилом Кержаковым, который, по мнению Кафанова, неудачно начал выступать после возобновления чемпионата этой весной.

Помимо этого, тренер вратарей отметил, что все вратари, играющие в чемпионате России, также рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов в сборную России.

Отметим, что на учебно-тренировочный сборной России в марте были вызваны Матвей Сафонов, Антон Шунин, Александр Селихов и Сергей Песьяков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
17:20 · Чемпионат мира 2022
Португальская сборная лишилась основного вратаря - Лопеш получил травму
17:18 · Чемпионат мира 2022
Когда и во сколько состоится жеребьёвка чемпионата мира в Катаре
16:52 · Чемпионат мира 2022
Верратти: «Мы обязаны выйти на чемпионат мира»
16:52 · Чемпионат мира 2022
Кафанов назвал вратарей, которые могут быть вызваны в сборную России
16:31 · Чемпионат мира 2022
Кафанов рассказал, почему в сборную вызвали Шунина
10:41 · Чемпионат мира 2022
Роналду – о стыковых матчах ЧМ-2022: «Давайте сделаем это»
00:57 · Чемпионат мира 2022
Балотелли считает, что сборная Северной Македонии не уступает Турции
21 Марта
23:11 · Чемпионат мира 2022
Пепе пропустит плей-офф ЧМ-2022 из-за положительного теста на коронавирус
23:00 · Чемпионат мира 2022
Погба рад вернуться в сборную после вылета из Лиги чемпионов и ограбления дома
19:51 · Чемпионат мира 2022
Манчини объяснил невызов Балотелли в сборную Италии
19:32 · Чемпионат мира 2022
CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года
18:14 · Чемпионат мира 2022
Роберто Манчини: «Мы хотим попасть на чемпионат мира, чтобы потом выиграть его» 1
12:33 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: Обеспокоен, что не все английские болельщики смогут безопасно посетить чемпионат мира
20 Марта
11:27 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт засомневался в том, что чемпионат Мира нужно проводить в Катаре
01:06 · Турция
Кассано: «Балотелли - гениальный безумец»
Все новости
Рекомендуем