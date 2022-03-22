Кафанов рассказал, почему в сборную вызвали Шунина

Тренер вратарей Виталий Кафанов объяснил журналистам, зачем в сборную России был вызван Антон Шунин.

Кафанов заявил, что Шунин играл на чемпионате Европы, потом был перерыв, а после этого перестал показывать тот уровень, на который способен; затем Антон получил травму.

«Сейчас всё нормально, играет довольно уверенно», – подчеркнул Кафанов, объясняя вызов динамовца в национальную команду.

Напомним, что помимо Шунина на учебно-тренировочный сбор сборной России были вызваны Матвей Сафонов и Александр Селихов.