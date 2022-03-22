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Чемпионат мира по футболу 2022

Щербаченко: «Если США пойдут на попятную, то МОК, ФИФА и УЕФА сразу же переобуются» эксклюзив

22 Марта 2022 • 13:07 Комментировать

Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и «Минска» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), согласно которому сборная России окончательно лишилась шансов на участие в стыковых матчах к ЧМ-2022.

- То, что вердикт CAS будет таким, было понятно даже не на 99,9 процентов, а на все 100. Сегодня все эти решения никак нельзя обсуждать с точки зрения правового поля, здравого смысла и каких-то законов федераций, мирового спорта. Потому что изначально МОК, который находится не только под юрисдикцией, но и, будем так говорить, под прямым управлением США, сразу сказал, что рекомендует всем спортивным организациям занять такую позицию.

Сегодня любой чиновник, который проголосовал бы против или принял бы другое решение, сразу был бы, будем говорить прямым языком, уничтожен финансово, юридически и морально. Противостоять сейчас американской системе невозможно. Но если вдруг завтра США пойдёт на попятную и от американцев последует указание, что нужно сменить вектор и допустить российских спортсменов к соревнованиям полностью или частично, то все быстро переобуются и скажут, что они ж не знали, что всё, оказывается, так, так и так.

Сегодня все подчинены американским решениям – и ВАДА, и важные спортивные федерации. Заместитель члена правления Норвежского олимпийского комитета Ваттердал после своего заявления, где он поддержал российских и белорусских спортсменов, ушёл в отставку, поскольку понимает, что дальше ему не дадут нормально работать. Спортсмены не должны страдать из-за политики, здесь необходимо разделение. Недавно Самедов высказал идею о выступлении российских клубов в Азиатской Лиге чемпионов, и я поддерживаю это предложение.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Щербаченко Чм-2022
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