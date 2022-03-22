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Чемпионат мира по футболу 2022

Биджиев: «Даже когда бойкотировались Олимпиады, это не касалось чемпионатов мира и Европы» эксклюзив

22 Марта 2022 • 12:14 Комментировать

Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отказ Спортивного арбитражного суда в Лозанне сборной России в переносе стыкового матча с Польшей, изначально запланированного на 24 марта.

- Решение CAS не стало неожиданностью на фоне происходящего сейчас в мире. Обидно, что от этого страдают спортсмены, особенно паралимпийцы. Даже в первой половине 1980-х, когда Олимпийские игры в Москве и Лос-Анджелесе бойкотировались частью западных стран и нашими ребятами соответственно, это не касалось участия в футбольных чемпионатах мира и Европы.

Как говорится, во всём есть свои плюсы и свои минусы. Теперь в РПЛ наверняка появится больше российских футболистов, что поможет сборной в дальнейшем. Но отсутствие опыта международных встреч не очень хорошо. В любом случае нам надо перетерпеть, использовать эту паузу с пользой для себя.

Правильно ли делает Карпин, что собирает сейчас национальную команду? Да. Думаю, что возвращение нашей сборной в международные турниры – дело времени. А собираться надо, чтобы игроки не теряли тонус и желание попадать в сборную. Плюс можно решать определённые тактические задачи и налаживать взаимодействие между ребятами.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чм-2022 Хасанби Биджиев
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