Роналду – о стыковых матчах ЧМ-2022: «Давайте сделаем это»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду планирует попасть со своей страной на ЧМ-2022.

«Полная концентрация на ЧМ-2022. Как и всегда, горд, что представляю Португалию. Мы знаем, что путь будет непростым.

Мы уважаем противников, с которыми мы столкнёмся, ведь у них та же цель, что у нас.

Но мы вместе будем бороться за то, чтобы Португалия заняла своё законное место. Давайте сделаем это», — написал португалец в своей социальной сети.

Напомним, что сборной Португалии предстоит провести первый стыковой матч 24 марта с командой Турции. Во втором полуфинале будут играть сборные Италии и Северной Македонии. Финал стыков пройдёт 29 марта.