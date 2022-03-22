Итальянский нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли считает, что «скуадре адзурре» следует всерьез отнестись к македонской команде, с которой итальянской сборной предстоит сразиться уже через три дня в полуфинальном отборочном матче за право попадания на чемпионат мира, который пройдет в конце года в Катаре. Балотелли сравнил македонцев с турецкой сборной.- Буду надеяться, что Италия попадет на чемпионат мира, а там можно будет подумать и о победе. Северная Македония - крепкая команда, с ней будет непросто, ее не надо недооценивать, как и Турцию, - заявил Балотелли, слова которого цитирует телеканал DAZN.
Балотелли считает, что сборная Северной Македонии не уступает Турции
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