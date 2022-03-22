Балотелли считает, что сборная Северной Македонии не уступает Турции

Итальянский нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли считает, что «скуадре адзурре» следует всерьез отнестись к македонской команде, с которой итальянской сборной предстоит сразиться уже через три дня в полуфинальном отборочном матче за право попадания на чемпионат мира, который пройдет в конце года в Катаре. Балотелли сравнил македонцев с турецкой сборной.

- Буду надеяться, что Италия попадет на чемпионат мира, а там можно будет подумать и о победе. Северная Македония - крепкая команда, с ней будет непросто, ее не надо недооценивать, как и Турцию, - заявил Балотелли, слова которого цитирует телеканал DAZN.