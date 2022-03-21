Пепе пропустит плей-офф ЧМ-2022 из-за положительного теста на коронавирус

Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе не поможет национальной команде в матчах за право участвовать на чемпионате мира 2022 года, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Инсайдер на своем сайте написал, что главный тренер вместо, заболевшего коронавирусом Пепе вызвал в сборную Португалии защитника «Лилля» Тьяго Джало.

Португалия сыграет в стыковом турнире за право участвовать в финальной стадии чемпионата мира в Катаре. В полуфинале команда Фернанду Сантуша сыграет против Турции на своем поле. В случае победы, португальцы проведут финальный матч с лучшим из пары Северная Македония – Италия.