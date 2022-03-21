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Чемпионат мира по футболу 2022

Пепе пропустит плей-офф ЧМ-2022 из-за положительного теста на коронавирус

21 Марта 2022 • 23:11 Комментировать

Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе не поможет национальной команде в матчах за право участвовать на чемпионате мира 2022 года, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Инсайдер на своем сайте написал, что главный тренер вместо, заболевшего коронавирусом Пепе вызвал в сборную Португалии защитника «Лилля» Тьяго Джало.

Португалия сыграет в стыковом турнире за право участвовать в финальной стадии чемпионата мира в Катаре. В полуфинале команда Фернанду Сантуша сыграет против Турции на своем поле. В случае победы, португальцы проведут финальный матч с лучшим из пары Северная Македония – Италия.  


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Евро-Футбол.Ру,
Пепе Сборная Португалии Чемпионат Мира 2022
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