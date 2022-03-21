Погба рад вернуться в сборную после вылета из Лиги чемпионов и ограбления дома

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции рад воссоединиться с соотечественниками после вылета из Лиги чемпионов и ограбления дома.

«Очень рад вернуться в сборную. Последние несколько дней, очевидно, были непростыми после ограбления моего дома и вылета из Лиги чемпионов, поэтому я чувствую себя прекрасно, воссоединившись со своей футбольной семьей и снова сосредоточившись на том, что я люблю», - написал Погба в социальных сетях.

Сборная Франции сыграет в товарищеских матчах против Кот-д’Ивуара и Южной Африки 25 и 29 марта соответственно.

Французы уже обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре, заняв первое место в группе.