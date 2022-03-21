Манчини объяснил невызов Балотелли в сборную Италии

Наставник сборной Италии Роберто Манчини объяснил невызов нападающего Марио Балотелли на матчи плей-офф квалификации к чемпионату мира.

«Я вызвал тех, кто мог бы быть полезен. У нас будет всего несколько тренировок, не так много времени, чтобы попробовать что-то новое. Костяк составят игроки, которые были в составе сборной на чемпионате Европы. Я не могу вызвать 40 игроков. Конечно, грустно оставлять кого-то за бортом, будь то Балотелли, Калабрия или Бернардески, но это мой выбор», - цитирует Манчини Football Italia.

Отметим, что в январе Балотелли был вызван в сборную Италии впервые с 2018 года.