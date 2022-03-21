CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ходатайство РФС (Российского футбольного союза) о переносе стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022.

Таким образом, CAS отклонил все предложения РФС для того, чтобы сборная России смогла сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, ФИФА исключила сборную России за право выступить в стыках против Польши, таким образом польская команды сыграет сразу в финале стыкового турнира, в котором противостоять ей будет победитель пары Чехия – Швеция.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.