Роберто Манчини: «Мы хотим попасть на чемпионат мира, чтобы потом выиграть его»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался об амбициях национальной команды.

«Наша цель – выиграть чемпионат мира, и для этого мы должны выиграть две следующие игры. Мы хотим попасть на чемпионат мира, чтобы выиграть его», – сказал главный тренер сборной Италии», — цитирует Манчини Football Italia.

Италия сыграет в полуфинале стыкового турнира 24 марта против Северной Македонии. В случае победы команда Манчини сразится с победителем пары Турция – Португалия. Победитель финала стыковых матчей пройдет в групповой этап чемпионата мира 2022 года в Катаре.