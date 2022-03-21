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Чемпионат мира по футболу 2022

Роберто Манчини: «Мы хотим попасть на чемпионат мира, чтобы потом выиграть его»

21 Марта 2022 • 18:14 Комментировать (1)

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался об амбициях национальной команды.  

«Наша цель – выиграть чемпионат мира, и для этого мы должны выиграть две следующие игры. Мы хотим попасть на чемпионат мира, чтобы выиграть его», – сказал главный тренер сборной Италии», — цитирует Манчини Football Italia.

Италия сыграет в полуфинале стыкового турнира 24 марта против Северной Македонии. В случае победы команда Манчини сразится с победителем пары Турция – Португалия. Победитель финала стыковых матчей пройдет в групповой этап чемпионата мира 2022 года в Катаре.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Чемпионат Мира-2022
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