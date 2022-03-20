Саутгейт засомневался в том, что чемпионат Мира нужно проводить в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт засомневался в том, что чемпионат мира по футболу нужно проводить в Катаре. Специалиста смущает то, что здесь могут нарушать права человека.

В интервью Sky Sports Саутгейт заявил, что он сомневается в соблюдении прав тех сотрудников, которые сейчас работают над подготовкой стадионов для предстоящего мундиаля.

Он также заявил, что некоторые болельщики из числа женщин и представителей ЛГБТ-сообщества не поедут смотреть футбол в Катар.

«Это большая жалость», - сказал Саутгейт журналистам.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре начнется 22 ноября и завершится 18 декабря.