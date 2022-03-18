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Чемпионат мира по футболу 2022

Бывший тренер вратарей ЦСКА считает, что Помазун готов для вызова в сборную

18 Марта 2022 • 22:28 Комментировать

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью «Чемпионату» поделился мыслями о голкипере «Урала» Илье Помазуне.

Чанов заявил, что 25-летний воспитанник ЦСКА готов к вызову в национальную сборную. Бывший тренер отметил, что в этом есть смысл, так как Помазун достоин этого.

Он играет стабильно, без провалов и к тому же у него отличная реакция, которая в ответственный момент может сделать результат.

15 марта тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным огласил список из 27 футболистов, которые приглашены на мартовские учебно-тренировочные сборы.

Среди вратарей вызваны: Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин из «Динамо».


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Илья Помазун Вячеслав Чанов
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