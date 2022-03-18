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Чемпионат мира по футболу 2022

Балотелли не попал в окончательный список футболистов на стыковые матчи к чемпионату мира

18 Марта 2022 • 22:11 Комментировать

Тренерский штаб во главе Роберто Манчини определился со списком футболистов, которые смогут принять участие в стыковом турнире к ЧМ-2022.

Нападающий турецкого «Аданадемирспора» Марио Балотелли был включен в расширенный список футболистов, но в окончательный не попал.

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Пьерлуиджи Голлини («Тоттенхэм»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»);

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Неаполь»), Эмерсон Палмери («Лион»), Алессандро Флоренци («Милан») , Луис Фелипе («Лацио»), Джанлука Манчини («Ромам»);

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Аталанта»), Стефано Сенси («Сампдория»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»);

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Неаполь»), Жоао Педро («Кальяри»), Маттео Политано («Неаполь»), Джакомо Распадори («Сассуоло»), Джанлука Скамакка («Сассуоло»). Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Рома»).

В полуфинальном стыковом матче Италия в Палермо сыграет против Северной Македонии. Встреча пройдет 24 марта, начало – в 22:45.

В случае победы в этом матче итальянцы сыграют с лучшей командой пары Турция – Португалия.


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