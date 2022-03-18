Колосков признался в том, что не удивлен решением CAS

Почетный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков признался, что не удивлен отказом CAS (Спортивного арбитражного суда) приостановить запрет сборной России на участие в международных соревнованиях.

В интервью «Р-Спорту» Колосков заявил, что, проработав 30 лет в ФИФА знает, как утроена организация изнутри. Специалист признался, что уже после первых отказов и запретов понял, что сборной России не дадут сыграть на чемпионате мира.

В марте ФИФА и УЕФА выступили с совместным заявлением, в котором объявили об отстранении российских команд и сборной от международных турниров.

Таким образом, «Спартак» упустил возможность сыграть с «РБ Лейпцигом» за выход в четвертьфинал Лиги Европы. Сборная России не сыграет с Польшей в стыковом турнире за право выйти на чемпионат мира в Катар.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.