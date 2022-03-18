Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Колосков признался в том, что не удивлен решением CAS

18 Марта 2022 • 15:27 Комментировать

Почетный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков признался, что не удивлен отказом CAS (Спортивного арбитражного суда) приостановить запрет сборной России на участие в международных соревнованиях.

В интервью «Р-Спорту» Колосков заявил, что, проработав 30 лет в ФИФА знает, как утроена организация изнутри. Специалист признался, что уже после первых отказов и запретов понял, что сборной России не дадут сыграть на чемпионате мира.

В марте ФИФА и УЕФА выступили с совместным заявлением, в котором объявили об отстранении российских команд и сборной от международных турниров.

Таким образом, «Спартак» упустил возможность сыграть с «РБ Лейпцигом» за выход в четвертьфинал Лиги Европы. Сборная России не сыграет с Польшей в стыковом турнире за право выйти на чемпионат мира в Катар.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Марта
11:27 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт засомневался в том, что чемпионат Мира нужно проводить в Катаре
01:06 · Турция
Кассано: «Балотелли - гениальный безумец»
19 Марта
00:49 · Чемпионат мира 2022
Ришарлисон: «Я далеко не лучший футболист мира, но на поле я готов отдать жизнь за сборную»
18 Марта
22:28 · Чемпионат мира 2022
Бывший тренер вратарей ЦСКА считает, что Помазун готов для вызова в сборную
22:11 · Чемпионат мира 2022
Балотелли не попал в окончательный список футболистов на стыковые матчи к чемпионату мира 1
18:04 · Чемпионат мира 2022
Селихов – о вызове в сборную: «Мне позвонил Кафанов и сказал, что 21-го встречаемся в Новогорске» 1
15:27 · Чемпионат мира 2022
Колосков признался в том, что не удивлен решением CAS
08:49 · Чемпионат мира 2022
Сборная Соломоновых островов вышла на поле после 6,5 лет без игр - и сразу же победила в отборе на ЧМ-2022
05:39 · Чемпионат мира 2022
Наставник португальской сборной предупредил итальянцев
04:48 · Чемпионат мира 2022
Дешам не вызвал Жиру на товарищеские матчи сборной Франции
17 Марта
18:02 · Чемпионат мира 2022
Сборная Португалии опубликовала заявку на стыковые матчи Чемпионата мира-2022
00:51 · Чемпионат мира 2022
Наставник немецкой сборной полон желания реабилитировать «Бундестим» за провал на прошлом чемпионате мира
16 Марта
21:02 · Чемпионат мира 2022
Кьеллини мечтает завершить карьеру победой в чемпионате мира
20:49 · Чемпионат мира 2022
ФИФА временно разрешила украинцам подписывать контракты вне трансферного окна
19:33 · Чемпионат мира 2022
Колосков считает логичным решение провести мартовский сбор национальной сборной России
Все новости
Рекомендуем