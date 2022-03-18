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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Соломоновых островов вышла на поле после 6,5 лет без игр - и сразу же победила в отборе на ЧМ-2022

18 Марта 2022 • 08:49 Комментировать

В это трудно поверить, но в мире есть футбольные зоны, в которых еще не начался отборочный турнир для чемпионата мира в Катаре. Это Океания, в которой за место на чемпионате мира будут сражаться восемь команд. Все они уже съехались в Катар, где в течение двух недель пройдет мини-репетиция чемпионата мира - две группы по четыре команды, полуфинал и финал 30 марта.

Первый матч уже состоялся в четверг - сборная Соломоновых островов обыграла команду с островов Кука со счетом 2:0. Любопытно, что сборная Соломоновых островов не участвовала в официальных матчах шесть с половиной лет - с сентября 2015 года, когда в этой зоне завершился отборочный цикл к предыдущему ЧМ. Сейчас же он настолько затянулся из-за ситуации, в которой оказался мир после «пандемии COVID-19». Сегодня сыграют Папуа Новая Гвинея с Новой Зеландией, а также Новая Каледония с Фиджи.

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Евро-Футбол.Ру,
Океания сборная Соломоновых островов
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