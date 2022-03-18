Футбол под санкциями: Когда стоит ожидать снятия ограничений с российского футбола

В последние недели Россия подвергается ожесточённому давлению со стороны западных стран. Помимо политических и экономических санкций, ограничения коснулись и российского спорта. И если раньше всё ограничивалось нейтральным флагом и отсутствием национальной символики, то сейчас всё куда хуже. «Евро-Футбол.Ру» пытается разобраться, когда же стоит ждать послабления санкций в отношении российского футбола.

С момента начала специальной военной операции на территории Украины на Россию обрушилась лавина всевозможных санкций. Спорт не остался в стороне, и практически во всех видах Россию дисквалифицировали. Футбол – не исключение.

УЕФА и ФИФА практически синхронно присоединились к мировому тренду, отстранив российские клубы и национальную команду от участия в официальных матчах. И если сначала речь шла о проведении игр на нейтральной территории, то вскоре риторика ужесточилась, и под запретом оказалось само присутствие российского футбола на мировой арене.

Первым под удар попал московский «Спартак», который оказался единственным российским клубом в евровесне. Долгожданная битва «красно-белых» против немецкого «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско не состоялась – «Спартаку» просто запретили проводить матчи, а «быки» получили прямую путёвку в четвертьфинал Лиги Европы.

Дальше все вспомнили о стыковых матчах в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Сборная Польши, а затем и национальные команды Швеции и Чехии отказались играть со сборной России. В итоге ФИФА приняла решение подарить полякам выход в финал стыков, дисквалифицировав российскую сборную. В такой ситуации обиднее всего шведам и чехам, которые искренне надеялись на проведение турнира трёх команд.

После всех этих стремительных решений со стороны УЕФА и ФИФА Россия подала жалобу в Спортивный арбитражный суд. Но в нынешней геополитической ситуации рассчитывать на какую-то справедливость в отношении России, прямо скажем, было бы наивно. Неудивительно, что CAS в деле России против УЕФА встал на сторону европейских футбольных чиновников. Нет сомнения, что и дело против ФИФА завершится не в пользу РФС.

Есть ли шанс на то, что санкции с российского футбола будут сняты в ближайшее время? Шансы, конечно, есть, но они минимальны. Пока на Россию наложены существенные санкции с точки зрения экономики и политики, маловероятно, что кто-то вообще подумает в такой ситуации о футболе.

Как пишет The Athletic, европейские футбольные чиновники уже рассматривают вариант многолетней дисквалификации российских команд во всех турнирах, если конфликт на территории Украины затянется. Вслед за пропуском ЧМ-2022 сборная России практически наверняка останется и без Евро-2024, учитывая, что жеребьёвка отборочного цикла состоится в октябре этого года.

При этом пока совершенно непонятно, как будет строиться система выступления клубов РПЛ при отсутствии еврокубков. И вся та борьба России за выгодное место в рейтинге УЕФА пойдет прахом – придется восстанавливаться с самых низов и радоваться двум путёвкам в еврокубки на всех.

В такой ситуации неминуем отток легионеров и вообще финансирования российского футбола. А для разнообразия, видимо, придется восстанавливать Кубок Содружества, хотя никакого Содружества уже и нет.