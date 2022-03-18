Наставник португальской сборной предупредил итальянцев

Сборной Португалии предстоит пробираться через сито отборочных матчей на чемпионат мира в Катаре, и велика вероятность того, что она сыграет на этом пути с чемпионами Европы - итальянцами. Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш предупредил подопечных Роберто Манчини - его команда намерена дать настоящий бой.

- Пришло время побеждать. Мы хотим быть на чемпионате мира. Есть цель, ради нас, ради всех - Катар. Мы должны думать командным образом, не индивидуальным. Талант выигрывает матч, а команда побеждает во всем турнире. Сперва полуфинал, потом финал. Все игроки знают нашу цель, - заявил Сантуш, слова которого цитирует ITASportPress.