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Чемпионат мира по футболу 2022

Наставник португальской сборной предупредил итальянцев

18 Марта 2022 • 05:39 Комментировать

Сборной Португалии предстоит пробираться через сито отборочных матчей на чемпионат мира в Катаре, и велика вероятность того, что она сыграет на этом пути с чемпионами Европы - итальянцами. Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш предупредил подопечных Роберто Манчини - его команда намерена дать настоящий бой.

- Пришло время побеждать. Мы хотим быть на чемпионате мира. Есть цель, ради нас, ради всех - Катар. Мы должны думать командным образом, не индивидуальным. Талант выигрывает матч, а команда побеждает во всем турнире. Сперва полуфинал, потом финал. Все игроки знают нашу цель, - заявил Сантуш, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Фернанду Сантуш
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