Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Португалии опубликовала заявку на стыковые матчи Чемпионата мира-2022

17 Марта 2022 • 18:02 Комментировать

Тренерский штаб сборной Португалии определился с заявкой на матчи национальной команды в рамках стыкового турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Диогу Кошта («Порту»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Седрик Соареш («Арсенал»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, («Манчестер Сити»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Данилу Перейра («ПСЖ»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Вильям Карвалью («Бетис»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Матеуш Нуньеш («Спортинг»), Отавио Монтейро («Порту»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Рафаэль Леау («Милан»).

В полуфинале стыкового турнира Португалия дома сыграет против Турции 24 марта. В случае победы команда Фернанду Сантуша сыграет с победителем пары Италия – Северная Македония.

Действующим чемпионом мира, который прошел в 2018 году в России стала сборная Франции.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Италии Сборная Португалии Чемпионат Мира-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Марта
18:02 · Чемпионат мира 2022
Сборная Португалии опубликовала заявку на стыковые матчи Чемпионата мира-2022
00:51 · Чемпионат мира 2022
Наставник немецкой сборной полон желания реабилитировать «Бундестим» за провал на прошлом чемпионате мира
16 Марта
21:02 · Чемпионат мира 2022
Кьеллини мечтает завершить карьеру победой в чемпионате мира
20:49 · Чемпионат мира 2022
ФИФА временно разрешила украинцам подписывать контракты вне трансферного окна
19:33 · Чемпионат мира 2022
Колосков считает логичным решение провести мартовский сбор национальной сборной России
18:22 · Чемпионат мира 2022
40-летний Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции
15 Марта
21:52 · Чемпионат мира 2022
Шунин прокомментировал возвращение в состав сборной России
17:02 · Чемпионат мира 2022
На сайте РФС по-прежнему изображена информация о ближайшей встрече России против Польши 1
16:48 · Чемпионат мира 2022
Замминистра спорта России заявил, что сменившие гражданство спортсмены не смогут позже вернуться в Россию
16:28 · Чемпионат мира 2022
Колыванов отреагировал на вызов новичков в сборную России на тренировочные сборы
16:01 · Чемпионат мира 2022
Мостовой считает бесполезным мартовский сбор для национальной команды
14:42 · Чемпионат мира 2022
Валерий Карпин – о Дзюбе: «Возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария»
14:29 · Чемпионат мира 2022
Евсеев не согласен с составом сборной России, который Карпин вызвал на мартовские сборы
14 Марта
06:48 · Чемпионат мира 2022
Тони: «Чемпионат мира без Италии станет трагедией для нас»
12 Марта
20:56 · Германия. Бундеслига
Скончался единственный футболист, ставший чемпионом мира в свой день рождения
Все новости
Рекомендуем