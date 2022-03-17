Сборная Португалии опубликовала заявку на стыковые матчи Чемпионата мира-2022

Тренерский штаб сборной Португалии определился с заявкой на матчи национальной команды в рамках стыкового турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Диогу Кошта («Порту»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Седрик Соареш («Арсенал»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, («Манчестер Сити»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Данилу Перейра («ПСЖ»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Вильям Карвалью («Бетис»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Матеуш Нуньеш («Спортинг»), Отавио Монтейро («Порту»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Рафаэль Леау («Милан»).

В полуфинале стыкового турнира Португалия дома сыграет против Турции 24 марта. В случае победы команда Фернанду Сантуша сыграет с победителем пары Италия – Северная Македония.

Действующим чемпионом мира, который прошел в 2018 году в России стала сборная Франции.