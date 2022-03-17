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Чемпионат мира по футболу 2022

Лахиялов: «Возможно, Карпин собирает сборную, чтобы попрощаться с игроками» эксклюзив

17 Марта 2022 • 16:08 Комментировать

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг национальной команды России, которая готовится провести сбор в конце марта.

- Я думаю, никакого смысла собирать сейчас сборную не было. Как я понимаю, в этом году она, скорее всего, ни в каких турнирах и матчах участвовать не будет, в ближайшее время она вряд ли ещё соберётся. Возможно, Карпин собрал её, чтобы приободрить и психологически поддержать футболистов, а может, даже попрощаться с ними, потому что другой такой возможности у него уже не будет.

Что касаемо Дзюбы, то, я думаю, конфликт между ним и Карпиным не исчерпан, хоть обе стороны и заявляют о том, что он исчерпан. Постоянно находятся какие-то отговорки: то одного что-то не устраивает, то другого. Я вижу ситуацию так.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Шамиль Лахиялов
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