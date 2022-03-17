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Чемпионат мира по футболу 2022

Наставник немецкой сборной полон желания реабилитировать «Бундестим» за провал на прошлом чемпионате мира

17 Марта 2022 • 00:51 Комментировать

Наставник немецкой сборной Ханс Флик полон желания реабилитировать немецкую сборную за оглушительный провал на прошлом чемпионате мира. Тогда немцы, выступавшие в качестве чемпионов мира 2014 года, не смогли даже выйти из группы после поражения от Южной Кореи в последнем матче групповой стадии. Флик, возглавивший сборную уже после того турнира, намерен вернуть команду на вершину.

- Наш прогресс, думаю, очевиден, и я вижу, что футболисты уверенно решают все задачи. Чувствуется оптимизм футболистов. Мы стремимся в Катар, мы стремимся стать чемпионами мира. Цель именно такая, - заявил Флик, слова которого цитирует sueddeutsche.de.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс Флик
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