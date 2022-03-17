Наставник немецкой сборной полон желания реабилитировать «Бундестим» за провал на прошлом чемпионате мира

Наставник немецкой сборной Ханс Флик полон желания реабилитировать немецкую сборную за оглушительный провал на прошлом чемпионате мира. Тогда немцы, выступавшие в качестве чемпионов мира 2014 года, не смогли даже выйти из группы после поражения от Южной Кореи в последнем матче групповой стадии. Флик, возглавивший сборную уже после того турнира, намерен вернуть команду на вершину.

- Наш прогресс, думаю, очевиден, и я вижу, что футболисты уверенно решают все задачи. Чувствуется оптимизм футболистов. Мы стремимся в Катар, мы стремимся стать чемпионами мира. Цель именно такая, - заявил Флик, слова которого цитирует sueddeutsche.de.