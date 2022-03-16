Кьеллини мечтает завершить карьеру победой в чемпионате мира

Защитник итальянской сборной и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини мечтает закончить свою карьеру победой в чемпионате мира. Кьеллини собирался повесить бутсы на гвоздь еще в прошлом году после победы на чемпионате Европы, но признался - не смог этого сделать, чувствуя в себе желание еще поиграть.

- Я еще в прошлом году думал заканчивать, восстанавливался после травмы колена, чтобы сыграть на чемпионате Европы. Думал, сыграю, и все. Но после победы на чемпионате Европы почувствовал желание играть еще. Сейчас мечтаю о чемпионате мира, потом, если мы сможем туда пробиться, и, конечно же, бы завершить карьеру красиво, победой, - заявил Кьеллини, слова которого цитирует ITASportPress.