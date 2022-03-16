Колосков считает логичным решение провести мартовский сбор национальной сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью ТАСС объяснил, для чего сборная России проводит мартовский сбор команды.

Колосков считает целесообразным решением провести мартовский сбор национальной команды. Он объяснил это тем, что еще никто не знает насколько долго будут действовать санкции ФИФА и УЕФА в отношении сборной России.

Колосков считает, что осенью возможно российскую команду допустят к отборочному циклу к чемпионату Европы.

Напомним, вчера, 15 марта, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил состав национальной команды на мартовский сбор. В списке не оказалось нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, что вызвало реакцию западных СМИ.