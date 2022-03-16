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Александр Мостовой – о сборной России: «Не считаю эти сборы целесообразными» эксклюзив

16 Марта 2022 • 00:14 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал список сборной России на мартовские сборы.

«Не считаю эти сборы целесообразными. Лучше бы вместо них провели очередной тур РПЛ. Тренеры часто жалуются, что многих игроков в клубах не было из-за сборной. Но сейчас ситуация такая, что сборную можно не созывать. Но даты были запланированы, никто же месяц назад не знал, что нас отовсюду выгонят. Но можно было все-таки оперативно собраться и задать вопрос: «Зачем?» Тем более тренерский штаб сборной теперь уже при деле и в клубе, поэтому логики в проведении этих сборов я не вижу.

Но сейчас говорят, мол, соберёмся, сыграем с молодёжной сборной. Такая игра хороша именно для молодёжной сборной, их могут заметить. А пользы для основной сборной я не вижу. А состав я даже смотреть не стал впервые за много лет. Смысл его смотреть и обсуждать сейчас? Можно сейчас вызвать хоть 50 игроков. Можно меня позвать и кого-то ещё из ветеранов. Приехать на сбор, пообниматься, пообщаться и посидеть попить чайку и всё. Кто-то сейчас будет говорить о сплочённости. Но разве до этого в сборной не было сплочённости что ли? Все уже знакомы там. Так что логики я не вижу. Для тренеров клубных команд эти сборы только отрицательный эффект оказывают», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Россия
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