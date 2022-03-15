Шунин прокомментировал возвращение в состав сборной России

Голкипер «Динамо» и сборной России поделился эмоциями после приглашения в национальную команду на мартовские сборы.

В интервью пресс-службе сборной России 35-летний вратарь признался, что рад вызову. Он, как каждый спортсмен мечтает защищать цвета свой страны и понимает, что команда не будет играть в международных соревнованиях. От этого, футболисту очень жаль, потому что к стыковым матчам был проделан большой путь.

В марте ФИФА и УЕФА совместно объявили о том, что российские команды и национальная сборная отстранены от международных соревнований.